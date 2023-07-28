В Новосибирске обнаружили французскую свадебную медаль XIX века

В микрорайоне Бугринский Новосибирска местный житель обнаружил в своём огороде французскую свадебную медаль XIX века.

Об этом сообщает Сиб.фм.

Председатель Бугринского комитета Антон Нелидов рассказал, что раньше до первой половины XX века во времена христианской свадебной церемонии принято было давать трейзаин, который впоследствии стал свадебной медалью или жетоном.

Уточняется, что в микрорайоне также находили немецкие деньги.

Считается, что раньше на этом месте находилось одно из первых поселений в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Татарстане нашли погребения эпохи железного и бронзового века во время реконструкции участка трассы М7.