В Гатчине 29 июля состоится VI музыкальный фестиваль «Дым над водой»

В Гатчине (Ленинградская область) 29 июля состоится VI музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

В беседе с «Петербургским дневником» главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и городской филармонии для детей и юношества Михаил Голиков рассказал, что темой предстоящего фестиваля будет «Химия».

Таким образом отметят 190-летний юбилей химика и композитора Александра Бородина.

«Химия — это то, что происходит на наших фестивалях. Когда соединяются классика с роком, классика с эстрадой, классика с джазом, то всё это настоящая химия!» — добавил дирижёр.

По словам Голикова, в программе фестиваля, кроме лекций, спортивных состязаний и караоке, запланировано проведение арт-лаборатории, благодаря которой гости смогут сыграть на музыкальных инструментах.

Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся гала-концерт по случаю открытия Международного фестиваля оперы и балета.