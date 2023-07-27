«Пушкинскую карту» оформили более 48 тысяч школьников Казани с начала 2023 года

С начала текущего года в Казани свыше 48 тыс. школьников оформили «Пушкинскую карту», с помощью которой можно бесплатно приобрести билеты на мероприятия муниципальных культурных учреждений.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Уточняется, что с начала года школьники купили более 25 тыс. билетов на концерты, выставки и многое другое.

Отмечается, что карту можно получить молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет через приложение «Госуслуги Культура» или в отделениях Почта Банка.

Ранее сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области с 2021 года стали около 70 тыс. жителей. Они посетили более 2700 мероприятий.