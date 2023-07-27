Узнать больше

«Пушкинскую карту» оформили более 48 тысяч школьников Казани с начала 2023 года

Короткая ссылка
С начала текущего года в Казани свыше 48 тыс. школьников оформили «Пушкинскую карту», с помощью которой можно бесплатно приобрести билеты на мероприятия муниципальных культурных учреждений.
«Пушкинскую карту» оформили более 48 тысяч школьников Казани с начала 2023 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Уточняется, что с начала года школьники купили более 25 тыс. билетов на концерты, выставки и многое другое.

Отмечается, что карту можно получить молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет через приложение «Госуслуги Культура» или в отделениях Почта Банка.

Ранее сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области с 2021 года стали около 70 тыс. жителей. Они посетили более 2700 мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить