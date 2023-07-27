«Пушкинскую карту» оформили более 48 тысяч школьников Казани с начала 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Уточняется, что с начала года школьники купили более 25 тыс. билетов на концерты, выставки и многое другое.
Отмечается, что карту можно получить молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет через приложение «Госуслуги Культура» или в отделениях Почта Банка.
Ранее сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области с 2021 года стали около 70 тыс. жителей. Они посетили более 2700 мероприятий.