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В Татарстане состоится фестиваль колокольного звона 29 июля

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В Татарстане в посёлке Алеевском 29 июля состоится фестиваль колокольного звона «Алеевские перезвоны — 2023». Уточняется, что событие посвящено 1035-летию крещения Руси.
В Татарстане состоится фестиваль колокольного звона 29 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Уточняется, что на мероприятии соберутся звонари из разных регионов России и Белоруссии.

В программе фестиваля запланированы ремесленные мастер-классы, состязания, а также выставки военной техники и русской народной кухни.

Отмечается, что на вечернем концерте выступит группа «Партизан FM».

Ранее сообщалось, что в Москве 28, 29 и 30 июля пройдёт спектакль «Утсав — праздник жизни», который исполнит индийский коллектив The Drishtikon Dance Foundation под руководством знаменитой танцовщицы и хореографа Адити Мангалдас.

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