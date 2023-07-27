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Кольцо Тупака Шакура продано на аукционе в Нью-Йорке за более чем $1 млн

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Кольцо в виде короны с рубинами и бриллиантами, принадлежащее покойному Тупаку Шакуру, было продано на аукционе Sotheby's. Украшение ушло с молотка за более чем $1 млн, что в три раза дороже, чем планировалось изначально.
Кольцо Тупака Шакура продано на аукционе в Нью-Йорке за более чем $1 млн
  • Gettyimages.ru

Как сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз аукционного дома, кольцо стало самым ценным хип-хоп артефактом, когда-либо проданным на аукционе.

Украшение было создано по индивидуальному заказу самого исполнителя. На нём есть гравировка в честь помолвки с актрисой и моделью Кидадой Джонс — Pac & Dada 1996. Тупак надевал кольцо в 1996 году на церемонию награждения Video Music Awards.

На аукцион его выставила крёстная мать Тупака Шакура. По её словам, украшение было сделано по типу корон средневековых европейских королей.

Ранее стало известно, что свитер принцессы Дианы продадут с аукциона. 

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