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В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение 28—29 июля

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В Ставропольском крае региональное ГУ МЧС объявило штормовое предупреждение 28—29 июля.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В ведомстве уточнили, что, по данным регионального Гидрометцентра, 28—29 июля в крае местами ожидаются сильный дождь, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 20—25 м/с.

МЧС просит жителей соблюдать осторожность.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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