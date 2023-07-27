Площадь природных пожаров резко увеличилась в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки резко увеличилась площадь природных пожаров. Уточняется, что на 27 июля она превысила 216 га. Угрозы населённым пунктам нет.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по округу.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 га», — уточняется в ведомстве.

Также там отметили, что очаги находятся в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах.

26 июля, по данным ведомства, площадь четырёх очагов пожаров составляла 123 га.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа.