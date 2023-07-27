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Площадь природных пожаров резко увеличилась в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки резко увеличилась площадь природных пожаров. Уточняется, что на 27 июля она превысила 216 га. Угрозы населённым пунктам нет.
Площадь природных пожаров резко увеличилась в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по округу.

«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 га», — уточняется в ведомстве.

Также там отметили, что очаги находятся в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах.

26 июля, по данным ведомства, площадь четырёх очагов пожаров составляла 123 га.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа.

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