Площадь природных пожаров резко увеличилась в ЯНАО
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по округу.
«На данный момент в Ямало-Ненецком автономном округе действуют восемь природных пожаров на общей площади 216,5 га», — уточняется в ведомстве.
Также там отметили, что очаги находятся в Пуровском, Красноселькупском и Надымском районах.
26 июля, по данным ведомства, площадь четырёх очагов пожаров составляла 123 га.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе продлили запрет на посещение лесов до 15 августа.