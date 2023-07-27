Синоптик Ганьшин предупредил жителей Москвы о ливне 29 июля

Руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в субботу, 29 июля, в Москве ожидается ливень, а в воскресенье — небольшой дождь.

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В субботу в столице прогнозируются обильные осадки, дневная температура достигнет +21 °С, сообщил он «Известиям». «В воскресенье, 30 июля, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +16 °С, днём она поднимется до +21 °С, а вечером опустится до +19 °С», — уточнил Ганьшин. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.