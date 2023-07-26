Ямал примет участие во всероссийском марафоне «Земля спорта»

Ямало-Ненецкий автономный округ примет участие во всероссийском марафоне «Земля спорта» в честь Дня физкультурника.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Марафон объединит жителей округа из Красноселькупского, Пуровского, Надымского, Приуральского, Шурышкарского, Ямальского и Тазовского районов 12 августа», — отмечается в сообщении.

Марафон будет проходить под эгидой Минсельхоза России. Победители региональных этапов соберутся на всероссийском финале в Московской области.

Ранее сообщалось, что участниками «Эко-маршрута ГТО» стали 200 жителей Ямала.