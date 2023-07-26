В Челябинской области 28 и 29 июля ожидается жара до +33 °C

Жителей Челябинской области ожидает жара до +33 °C 28 и 29 июля. В столице региона температура воздуха не прогреется выше +31 °C, осадки не ожидаются.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Днём 27 июля столбик термометра поднимется до +31 °C. На следующий день температура поднимется уже до +32 °C. В субботу, 29 июля, воздух в Челябинской области прогреется до +33 °C», — уточнили синоптики.

Отмечается, что ночью температура будет опускаться до +16...+21 °C. В отдельных районах также возможны кратковременные дожди и грозы днём 27 июля и ночью 28 июля.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в ряде стран, популярных у туристов.