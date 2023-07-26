Узнать больше

Климатолог Семёнов: из-за феномена Эль-Ниньо зима в Москве может стать теплее

Короткая ссылка
Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов выразил мнение, что зима в Москве может стать комфортнее из-за феномена Эль-Ниньо.
Климатолог Семёнов: из-за феномена Эль-Ниньо зима в Москве может стать теплее
  • Gettyimages.ru
  • © NickolayV

Об этом сообщают «Известия».

«C более высокой вероятностью мы, наверно, можем ожидать, если случится явление Эль-Ниньо определённой амплитуды, относительно мягкую зиму в Московском регионе», — объяснил Семёнов.

Во время этого явления возможно появление положительной фазы североатлантического колебания, из-за которого с Атлантики зимой будут приходить тёплые, влажные воздушные массы.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в ряде стран, популярных у туристов.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить