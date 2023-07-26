Климатолог Семёнов: из-за феномена Эль-Ниньо зима в Москве может стать теплее

Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов выразил мнение, что зима в Москве может стать комфортнее из-за феномена Эль-Ниньо.

Об этом сообщают «Известия».

«C более высокой вероятностью мы, наверно, можем ожидать, если случится явление Эль-Ниньо определённой амплитуды, относительно мягкую зиму в Московском регионе», — объяснил Семёнов.

Во время этого явления возможно появление положительной фазы североатлантического колебания, из-за которого с Атлантики зимой будут приходить тёплые, влажные воздушные массы.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в ряде стран, популярных у туристов.