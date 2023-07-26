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Синоптик Позднякова заявила, что в Москве не стоит ожидать жаркую погоду

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду стоит ожидать в Москве.
Синоптик Позднякова заявила, что в Москве не стоит ожидать жаркую погоду
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В беседе с сайтом «Москва 24» метеоролог рассказала, что в столицу не дойдёт жара до +39 °C, которая ожидается в Краснодарском крае, Татарстане, а также на Таймыре и Сахалине.

По её словам, самый высокий температурный показатель в Москве ожидается в четверг, 27 июля. Температура воздуха в этот день может подняться до +27...+29 °C.

При этом Позднякова уточнила, что повышение температуры до +30 °C очень маловероятно.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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