Синоптик Позднякова заявила, что в Москве не стоит ожидать жаркую погоду

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду стоит ожидать в Москве.

В беседе с сайтом «Москва 24» метеоролог рассказала, что в столицу не дойдёт жара до +39 °C, которая ожидается в Краснодарском крае, Татарстане, а также на Таймыре и Сахалине.

По её словам, самый высокий температурный показатель в Москве ожидается в четверг, 27 июля. Температура воздуха в этот день может подняться до +27...+29 °C.

При этом Позднякова уточнила, что повышение температуры до +30 °C очень маловероятно.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.