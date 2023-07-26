В Тюменской области построят пять новых кинотеатров
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
Уточняется, что Фонд Кино выбрал пять населённых пунктов Тюменской области в конкурсе на создание и модернизацию кинозалов в рамках нацпроекта «Культура».
Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила, что всего на конкурс было подано десять заявок муниципальных учреждений культуры, пять из которых выиграли.
На данный момент в регионе открыто девять кинозалов при поддержке Фонда Кино.
Ранее сообщалось, что зампред правительства России Дмитрий Чернышенко дал старт пятому образовательному заезду арт-кластера «Таврида» — «Наука как искусство».