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В Тюменской области построят пять новых кинотеатров

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В сёлах Аромашево, Уват, Юргинское, посёлках Богандинский и Винзили Тюменской области построят пять современных кинотеатров.
В Тюменской области построят пять новых кинотеатров
  • Gettyimages.ru
  • © VivianG

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Уточняется, что Фонд Кино выбрал пять населённых пунктов Тюменской области в конкурсе на создание и модернизацию кинозалов в рамках нацпроекта «Культура».

Директор Департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила, что всего на конкурс было подано десять заявок муниципальных учреждений культуры, пять из которых выиграли.

На данный момент в регионе открыто девять кинозалов при поддержке Фонда Кино.

Ранее сообщалось, что зампред правительства России Дмитрий Чернышенко дал старт пятому образовательному заезду арт-кластера «Таврида» — «Наука как искусство».

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