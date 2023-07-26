В Челябинской области выросла длительность горения лесов в два раза за 50 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на кандидата географических наук Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Елену Павленко.
Она считает, что это является следствием глобального потепления.
«В Челябинской области за последние полвека в более чем половине случаев продолжительность периода фактической горимости в 1,5—2 раза превышала среднегодовые значения», — уточнила Павленко.
Однако учёные указывают на положительные последствия повышения температуры. Например, сократилась продолжительность отопительного сезона, это позволяет экономить топливо.
Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло 12 лесных пожаров общей площадью 26,55 га с начала пожароопасного сезона.