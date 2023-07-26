В Челябинской области выросла длительность горения лесов в два раза за 50 лет

В Челябинской области продолжительность горения лесов выросла в два раза за последние 50 лет. Жаркая погода и дефицит осадков весной и летом привели к повышению пожароопасности в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на кандидата географических наук Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Елену Павленко.

Она считает, что это является следствием глобального потепления.

«В Челябинской области за последние полвека в более чем половине случаев продолжительность периода фактической горимости в 1,5—2 раза превышала среднегодовые значения», — уточнила Павленко.

Однако учёные указывают на положительные последствия повышения температуры. Например, сократилась продолжительность отопительного сезона, это позволяет экономить топливо.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошло 12 лесных пожаров общей площадью 26,55 га с начала пожароопасного сезона.