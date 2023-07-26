Писатель Куприянов презентовал новую повесть «Гамбургский симпатяга»
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Уточняется, что книга посвящена воспоминаниям о друзьях и знакомых автора, при этом она не относится к мемуарам.
«Важно сказать, что «Гамбургский симпатяга» — это не мемуары», — подчеркнул Куприянов.
Повесть написана в стиле мовизма и рассказывает о становлении писательского таланта.
«Тут не последовательное повествование, а калейдоскоп приключенческих сюжетов, метких наблюдений, весёлых попутных заметок», — поделился своим мнением обозреватель газеты «Вечерняя Москва» Михаил Щербаченко.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что скоро выйдет её новая книга «Водоворот. Сборник рассказов».