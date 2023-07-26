Писатель Куприянов презентовал новую повесть «Гамбургский симпатяга»

Российский писатель, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов рассказал о своей новой повести «Гамбургский симпатяга».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Уточняется, что книга посвящена воспоминаниям о друзьях и знакомых автора, при этом она не относится к мемуарам.

«Важно сказать, что «Гамбургский симпатяга» — это не мемуары», — подчеркнул Куприянов.

Повесть написана в стиле мовизма и рассказывает о становлении писательского таланта.

«Тут не последовательное повествование, а калейдоскоп приключенческих сюжетов, метких наблюдений, весёлых попутных заметок», — поделился своим мнением обозреватель газеты «Вечерняя Москва» Михаил Щербаченко.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что скоро выйдет её новая книга «Водоворот. Сборник рассказов».