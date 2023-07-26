Специалист Кнутова рассказала, как правильно выбирать грибы лисички на рынках

Эксперт государственной ветеринарно-санитарной лаборатории Надежда Кнутова рассказала, как правильно выбрать грибы лисички на рынках.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам эксперта, свежие лисички должны быть упругими и даже немного влажными. Кроме того, важно обращать на их запах — чем он сильнее, тем свежее грибы.

Кнутова не советует покупать ломкие и сухие личички.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева заявила, что все грибы после сортировки и очистки промываются до четырёх раз.