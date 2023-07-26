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Специалист Кнутова рассказала, как правильно выбирать грибы лисички на рынках

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Эксперт государственной ветеринарно-санитарной лаборатории Надежда Кнутова рассказала, как правильно выбрать грибы лисички на рынках.
Специалист Кнутова рассказала, как правильно выбирать грибы лисички на рынках
  • Gettyimages.ru
  • © Max Brouwers

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам эксперта, свежие лисички должны быть упругими и даже немного влажными. Кроме того, важно обращать на их запах — чем он сильнее, тем свежее грибы.

Кнутова не советует покупать ломкие и сухие личички.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева заявила, что все грибы после сортировки и очистки промываются до четырёх раз.

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