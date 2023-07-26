Специалист Кнутова рассказала, как правильно выбирать грибы лисички на рынках
- Gettyimages.ru
- © Max Brouwers
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
По словам эксперта, свежие лисички должны быть упругими и даже немного влажными. Кроме того, важно обращать на их запах — чем он сильнее, тем свежее грибы.
Кнутова не советует покупать ломкие и сухие личички.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Наталья Артемьева заявила, что все грибы после сортировки и очистки промываются до четырёх раз.