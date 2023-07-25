Узнать больше

Метеоролог Аухадеев прокомментировал «недобор» осадков в Татарстане

Короткая ссылка
Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев заявил, что Татарстан по-прежнему не добирает до нормы осадков.
Метеоролог Аухадеев прокомментировал «недобор» осадков в Татарстане
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / 500px

В беседе с inkazan.ru эксперт пояснил, что июль, в отличие от предыдущих месяцев, приближается к норме, но, скорее всего, не приблизится.

На данный момент в регионе выпало 36 мм осадков, тогда как нормой считается 63 мм.

«Получается, что выпало примерно две трети нормы осадков, но в ближайшие дни погоду будет определять барический гребень с повышенным давлением, поэтому будут только локальные осадки», — отметил Аухадеев.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в ряде регионов в ближайшие недели ожидается экстремальная жара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить