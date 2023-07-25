Метеоролог Аухадеев прокомментировал «недобор» осадков в Татарстане

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев заявил, что Татарстан по-прежнему не добирает до нормы осадков.

В беседе с inkazan.ru эксперт пояснил, что июль, в отличие от предыдущих месяцев, приближается к норме, но, скорее всего, не приблизится.

На данный момент в регионе выпало 36 мм осадков, тогда как нормой считается 63 мм.

«Получается, что выпало примерно две трети нормы осадков, но в ближайшие дни погоду будет определять барический гребень с повышенным давлением, поэтому будут только локальные осадки», — отметил Аухадеев.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в ряде регионов в ближайшие недели ожидается экстремальная жара.