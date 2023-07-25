В пяти городах Челябинской области объявили режим чёрного неба

В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке и Коркине объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В Челябинской области с 25 по 27 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

Режим НМУ первой степени действует до 26 июля в Магнитогорске, до 27 июля — в остальных из перечисленных городах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в ряде регионов в ближайшие недели ожидается экстремальная жара.