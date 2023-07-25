Узнать больше

В пяти городах Челябинской области объявили режим чёрного неба

Короткая ссылка
В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке и Коркине объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ).
В пяти городах Челябинской области объявили режим чёрного неба
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В Челябинской области с 25 по 27 июля в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в сообщении.

Режим НМУ первой степени действует до 26 июля в Магнитогорске, до 27 июля — в остальных из перечисленных городах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в ряде регионов в ближайшие недели ожидается экстремальная жара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить