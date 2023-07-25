Метеоролог Варакин предупредил о жаре до +40 °С на средиземноморских курортах

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в ряде стран, популярных у туристов.

«Я не обрадую, если вдруг кто-то собрался в страны средиземноморского бассейна, до 1 августа улучшений не ожидаем. То есть температуры под +40 °С, аномально высокие, без дождей. Даже если убавятся температуры, допустим, в Измире, Анталии, Мугле, то всё равно без осадков», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, не такая жаркая погода и кратковременные дожди наблюдаются на севере Италии, ближе к Венеции.

«Там, возможно, в течение пяти — семи дней пару раз дождик пройдёт. И температура около +29...+33 °С», — сообщил Варакин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 25—28 июля ожидаются грозы.