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Лариса Долина заявила о растущей популярности грантового конкурса от ПФКИ

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Народная артистка России, певица Лариса Долина заявила, что популярность грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) растёт.
Лариса Долина заявила о растущей популярности грантового конкурса от ПФКИ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я всегда восхищалась оперным искусством, классическим, джазовым, хорошим роком, рэпом. Мне интересен высокий уровень в любом жанре. И мне нравится, что профессионалы в разных сферах с помощью государственной поддержки могут в каждом из направлений реализовывать себя, свой талант», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Долиной, при поддержке ПФКИ она открыла свою музыкальную академию.

«Среди наших студентов не только вокалисты, но и инструменталисты, композиторы, звукорежиссёры», — сказала певица.

Она также подчеркнула, что всё больше преподавателей стремятся принять участие в грантовом конкурсе.

Ранее сообщалось, что гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии.

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