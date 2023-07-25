Лариса Долина заявила о растущей популярности грантового конкурса от ПФКИ

Народная артистка России, певица Лариса Долина заявила, что популярность грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) растёт.

«Я всегда восхищалась оперным искусством, классическим, джазовым, хорошим роком, рэпом. Мне интересен высокий уровень в любом жанре. И мне нравится, что профессионалы в разных сферах с помощью государственной поддержки могут в каждом из направлений реализовывать себя, свой талант», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Долиной, при поддержке ПФКИ она открыла свою музыкальную академию.

«Среди наших студентов не только вокалисты, но и инструменталисты, композиторы, звукорежиссёры», — сказала певица.

Она также подчеркнула, что всё больше преподавателей стремятся принять участие в грантовом конкурсе.

Ранее сообщалось, что гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии.