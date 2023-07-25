Лариса Долина заявила о растущей популярности грантового конкурса от ПФКИ
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«Я всегда восхищалась оперным искусством, классическим, джазовым, хорошим роком, рэпом. Мне интересен высокий уровень в любом жанре. И мне нравится, что профессионалы в разных сферах с помощью государственной поддержки могут в каждом из направлений реализовывать себя, свой талант», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Долиной, при поддержке ПФКИ она открыла свою музыкальную академию.
«Среди наших студентов не только вокалисты, но и инструменталисты, композиторы, звукорежиссёры», — сказала певица.
Она также подчеркнула, что всё больше преподавателей стремятся принять участие в грантовом конкурсе.
Ранее сообщалось, что гранты получат 56 проектов сферы культуры из Удмуртии.