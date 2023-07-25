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В Оренбурге представят моноспектакль Сергея Маковецкого

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В рамках международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбурге представят моноспектакль «Неслучайная встреча» Сергея Маковецкого.
В Оренбурге представят моноспектакль Сергея Маковецкого
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

«Моноспектакль — его откровение, попытка явить себя зрителю во всём многообразии образов и вместе с тем вне какой бы то ни было роли. Рассуждения о кино и театре, об артистической кухне изнутри, воспоминания о встречах с интересными людьми, вдохновлявшими и впечатлявшими Сергея Маковецкого, — лишь часть программы моноспектакля», — заявили в ведомстве.

Увидеть спектакль можно будет 26 августа. Программа включает сценические миниатюры Антона Чехова, Михаила Жванецкого, Фёдора Достоевского, показы редких кадров из короткометражных фильмов с участием артиста.

Ранее сообщалось, что на территориях жилых комплексов Московской области стартовал второй сезон проекта «Театр на районе».

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