В Оренбурге представят моноспектакль Сергея Маковецкого

В рамках международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард» в Оренбурге представят моноспектакль «Неслучайная встреча» Сергея Маковецкого.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Минкультуры.

«Моноспектакль — его откровение, попытка явить себя зрителю во всём многообразии образов и вместе с тем вне какой бы то ни было роли. Рассуждения о кино и театре, об артистической кухне изнутри, воспоминания о встречах с интересными людьми, вдохновлявшими и впечатлявшими Сергея Маковецкого, — лишь часть программы моноспектакля», — заявили в ведомстве.

Увидеть спектакль можно будет 26 августа. Программа включает сценические миниатюры Антона Чехова, Михаила Жванецкого, Фёдора Достоевского, показы редких кадров из короткометражных фильмов с участием артиста.

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