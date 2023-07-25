На фасадах домов-памятников в Екатеринбурге покажут световое шоу

На фасадах пяти домов-памятников в Екатеринбурге представят световое шоу в честь 300-летия города.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Тематическое освещение можно будет увидеть на фасадах музея «Дома Метенкова», дома-музея Д.Н. Мамина-Сибиряка, музея ИЗО, «Колизея» и дома купца Грачёва.

Также с 18 по 20 августа на стене музея «Эрмитаж Урал» представят проекцию, посвящённую коллекции музея в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что на территориях жилых комплексов (ЖК) Московской области стартовал второй сезон проекта «Театр на районе».