Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве вечером 25 июля

Ливни, грозы и сильный ветер накроют Москву вечером во вторник, 25 июля, после 20:00 и продлятся до 11:00 26 июля.

Эту информацию приводит Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 и до 11:00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Столичные власти призвали жителей быть осторожными и внимательными в непогоду, а также рекомендовали не укрываться под деревьями и не ставить машины рядом с ними.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что к середине недели в Москву придёт летняя погода, и температура достигнет до +27 °С.