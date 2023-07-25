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Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве вечером 25 июля

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Ливни, грозы и сильный ветер накроют Москву вечером во вторник, 25 июля, после 20:00 и продлятся до 11:00 26 июля.
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве вечером 25 июля
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Эту информацию приводит Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 и до 11:00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможны ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Столичные власти призвали жителей быть осторожными и внимательными в непогоду, а также рекомендовали не укрываться под деревьями и не ставить машины рядом с ними.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что к середине недели в Москву придёт летняя погода, и температура достигнет до +27 °С.

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