В Тульском театре юного зрителя поставят спектакль об СВО «Смерти нет»

Премьера одного из первых спектаклей на тему СВО «Смерти нет» состоится на сцене Тульского театра юного зрителя 28 июля.

Сюжет основан на очерках военкора Дмитрия Стешина и книге Захара Прилепина «Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013—2021». Режиссёром постановки выступил Александр Борисов. Действие спектакля происходит в двух временных промежутках — во времена Великой Отечественной войны и в наши дни.

«Спектакль — размышление о жизни и смерти, благородстве и подлости, верности и предательстве, об отчаянии и надежде. О том, что такое настоящий гуманизм, о неизменности человеческой природы, которая веками несёт в себе как звериное, подлое, бесовское, так и божественное, чистое и возвышенное», — говорится на сайте театра.

Ранее актёр Александр Лойе рассказал о предстоящей премьере спектакля «Без свидетелей».