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В Тульском театре юного зрителя поставят спектакль об СВО «Смерти нет»

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Премьера одного из первых спектаклей на тему СВО «Смерти нет» состоится на сцене Тульского театра юного зрителя 28 июля.
В Тульском театре юного зрителя поставят спектакль об СВО «Смерти нет»
  • Gettyimages.ru
  • © aerogondo

Сюжет основан на очерках военкора Дмитрия Стешина и книге Захара Прилепина «Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны. 2013—2021». Режиссёром постановки выступил Александр Борисов. Действие спектакля происходит в двух временных промежутках — во времена Великой Отечественной войны и в наши дни.

«Спектакль — размышление о жизни и смерти, благородстве и подлости, верности и предательстве, об отчаянии и надежде. О том, что такое настоящий гуманизм, о неизменности человеческой природы, которая веками несёт в себе как звериное, подлое, бесовское, так и божественное, чистое и возвышенное», — говорится на сайте театра.

Ранее актёр Александр Лойе рассказал о предстоящей премьере спектакля «Без свидетелей».

 

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