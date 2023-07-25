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На Рождественском бульваре в Москве открылась фотовыставка о работе волонтёров

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На Рождественском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Город неравнодушных. Наставники», посвящённая работе волонтёров.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерину Драгунову.

Всего на фотовыставке представлены 18 волонтёрских организаций, которые победили в конкурсе.

«В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО — лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтёры благотворительных фондов», — добавила Драгунова.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве открылась выставка детских рисунков.

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