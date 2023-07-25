На Рождественском бульваре в Москве открылась фотовыставка о работе волонтёров
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерину Драгунову.
Всего на фотовыставке представлены 18 волонтёрских организаций, которые победили в конкурсе.
«В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО — лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтёры благотворительных фондов», — добавила Драгунова.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве открылась выставка детских рисунков.