На Рождественском бульваре в Москве открылась фотовыставка о работе волонтёров

На Рождественском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Город неравнодушных. Наставники», посвящённая работе волонтёров.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на председателя столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерину Драгунову.

Всего на фотовыставке представлены 18 волонтёрских организаций, которые победили в конкурсе.

«В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО — лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтёры благотворительных фондов», — добавила Драгунова.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве открылась выставка детских рисунков.