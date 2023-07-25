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Группа «Ширли Мырли» из Донецка примет участие в финале конкурса «Молодые ветра»

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Финалист конкурса «Молодые ветра», солист группы «Ширли Мырли» Евгений Пефтиев из Донецка рассказал, почему коллектив решил принять участие в конкурсе.
Группа «Ширли Мырли» из Донецка примет участие в финале конкурса «Молодые ветра»
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh

«Решили участвовать в конкурсе, потому что у нас немало материала. Песен уже порядка 33. Хотим, чтобы их услышали и другие люди», — сказал музыкант в беседе с НСН.

По его словам, от финала «Молодых ветров» музыканты ждут хорошего настроения — для зрителей и участников, а также роста своей популярности впоследствии.

Пефтиев признался, что выступление в столичном клубе «Урбан» станет первым масштабным мероприятием для группы.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что полный ансамбль Большого театра России впервые выступил на VI Музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».

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