Актёр Александр Лойе высказался о перспективах «Ералаша»

Актёр Александр Лойе, который стал знаменит в 90-х после съёмок в «Ералаше», накануне своего 40-летия поделился мнением о том, есть ли перспективы у киножурнала сегодня.

Участие в «Ералаше» дало Лойе старт, медийность, которую многие нарабатывают годами, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

При этом актёр признался, что современный формат «Ералаша» вызывает вопросы. По его мнению, эта история «была классной в своё время».

«Когда дети смотрели «Ералаш», они видели там себя: школу, одноклассников, родителей. И в этом был кайф. А сейчас про нынешних детей, живущих вайнами и тиктоками, снимать «Ералаш», как его снимали раньше, нечестно», — отметил Лойе, допустив, что у киножурнала прежнего формата сегодня «не так много перспектив».

Ранее сообщалось, что столичная сеть «Москино» организует бесплатные показы отечественных фильмов для детей в период летних каникул.