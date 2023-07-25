Узнать больше

Актёр Александр Лойе высказался о перспективах «Ералаша»

Короткая ссылка
Актёр Александр Лойе, который стал знаменит в 90-х после съёмок в «Ералаше», накануне своего 40-летия поделился мнением о том, есть ли перспективы у киножурнала сегодня.
Актёр Александр Лойе высказался о перспективах «Ералаша»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Участие в «Ералаше» дало Лойе старт, медийность, которую многие нарабатывают годами, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».  

При этом актёр признался, что современный формат «Ералаша» вызывает вопросы. По его мнению, эта история «была классной в своё время».

«Когда дети смотрели «Ералаш», они видели там себя: школу, одноклассников, родителей. И в этом был кайф. А сейчас про нынешних детей, живущих вайнами и тиктоками, снимать «Ералаш», как его снимали раньше, нечестно», — отметил Лойе, допустив, что у киножурнала прежнего формата сегодня «не так много перспектив».

Ранее сообщалось, что столичная сеть «Москино» организует бесплатные показы отечественных фильмов для детей в период летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить