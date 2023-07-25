Участник проекта «Убойная лига» Косяков рассказал о своём творческом пути

Участник проектов «Смех без правил» и «Убойная лига» Денис Косяков рассказал, как ему удалось стать сценаристом и добиться успеха.

В разговоре с телеканалом «360» он вспомнил, как ходил на учёбу в театральную студию и у него там «всё получалось». Впоследствии он поступил в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, откуда его отчислили за систематические опоздания.

После отчисления из школы-студии Косяков поступил в Щукинский институт.

Он рассказал, как пришёл к написанию сценариев и проходил кастинг на свой фильм «Остров». Так, Косяков признался, что отбор был честным, но всё же как сценарист сериала он имел «маленький бонус» — снимал пробы несколько раз, прежде чем отправить на кастинг.

Ранее, по сообщению НСН, сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя.