Участник проекта «Убойная лига» Косяков рассказал о своём творческом пути
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В разговоре с телеканалом «360» он вспомнил, как ходил на учёбу в театральную студию и у него там «всё получалось». Впоследствии он поступил в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, откуда его отчислили за систематические опоздания.
После отчисления из школы-студии Косяков поступил в Щукинский институт.
Он рассказал, как пришёл к написанию сценариев и проходил кастинг на свой фильм «Остров». Так, Косяков признался, что отбор был честным, но всё же как сценарист сериала он имел «маленький бонус» — снимал пробы несколько раз, прежде чем отправить на кастинг.
Ранее, по сообщению НСН, сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя.