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Ресторатор Миронов дал советы по выбору дикой рыбы

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Сергей Миронов, ресторатор, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, сопредседатель Экспертного совета при корпорации малого и среднего предпринимательства, преподаватель РАНХиГС, рассказал, какую дикую рыбу лучше всего покупать.
Ресторатор Миронов дал советы по выбору дикой рыбы
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«У нас из диких красных рыб — горбуша, её хорошо солить, редко попадается кижуч. Из белых — минтай, треска... Другая недорогая белая рыба. Но она не подходит для мангала, её лучше запекать в духовке. Редко попадается дикий судак, можно покупать замороженную скумбрию», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, есть стереотип, что замороженная рыба хуже, но на самом деле это зависит от того, как её замораживали.

«Если в заводских условиях, на рыболовецком трейлере, то это шоковая заморозка. И она в наименьшей степени влияет на качество рыбы при правильном хранении», — пояснил Миронов.

Он добавил, что дикую рыбу нужно обязательно замораживать.

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