Специалист по этикету Николаева посоветовала не приносить на работу еду с резким запахом

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что на работу не стоит приносить еду с резким запахом.

«Есть такие продукты, с ярким запахом, скажем так. Это чеснокосодержащие, это рыбы всевозможные, квашеная капуста. И вообще хорошо, когда на работе есть кухня, чтобы сотрудники обедали, чтобы запахи оттуда вытягивались», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила эксперт, сотрудникам лучше воздержаться от употребления пищи непосредственно на рабочем месте.

Ранее Татьяна Николаева заявила, что слишком открытая одежда создаёт о сотруднике неправильное впечатление.