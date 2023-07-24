Специалист по этикету Николаева посоветовала не приносить на работу еду с резким запахом
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«Есть такие продукты, с ярким запахом, скажем так. Это чеснокосодержащие, это рыбы всевозможные, квашеная капуста. И вообще хорошо, когда на работе есть кухня, чтобы сотрудники обедали, чтобы запахи оттуда вытягивались», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметила эксперт, сотрудникам лучше воздержаться от употребления пищи непосредственно на рабочем месте.
Ранее Татьяна Николаева заявила, что слишком открытая одежда создаёт о сотруднике неправильное впечатление.