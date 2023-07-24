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Специалист по этикету Николаева посоветовала не приносить на работу еду с резким запахом

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Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что на работу не стоит приносить еду с резким запахом.
Специалист по этикету Николаева посоветовала не приносить на работу еду с резким запахом
  • Gettyimages.ru
  • © 10'000 Hours

«Есть такие продукты, с ярким запахом, скажем так. Это чеснокосодержащие, это рыбы всевозможные, квашеная капуста. И вообще хорошо, когда на работе есть кухня, чтобы сотрудники обедали, чтобы запахи оттуда вытягивались», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила эксперт, сотрудникам лучше воздержаться от употребления пищи непосредственно на рабочем месте.

Ранее Татьяна Николаева заявила, что слишком открытая одежда создаёт о сотруднике неправильное впечатление.

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