В Новосибирской области до 26 июля ожидается жара до +30 °С
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Об этом информирует Сиб.фм.
По оценкам УГМС, в столице области до среды будет держаться температура +25…+27 °С. По региону разброс температур — +23...+28 °С. Местами возможны небольшие дожди и грозы.
В свою очередь, руководитель группы метеопрогнозов Гидрометцентра Удмуртии Дарья Зеленцова в беседе с udm-info.ru сообщила, что к концу текущей недели грозовой фронт покинет регион.
По её словам, начиная с четверга, 27 июля, в отдельных районах республики прогнозируется +30 °С. К выходным жаркая погода до +31 °С установится по всей республике, добавила синоптик.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву после дождей придёт волна тепла.