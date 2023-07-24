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В Петербурге рассказали о программе празднования Дня Военно-морского флота 30 июля

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На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 30 июля по случаю Дня Военно-морского флота будут транслировать Главный военно-морской парад, а затем состоится праздничный концерт. На нём выступят в том числе группа «Сурганова и Оркестр» и певец Олег Газманов.
В Петербурге рассказали о программе празднования Дня Военно-морского флота 30 июля
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«Военно-морской парад будем транслировать на экранах, установленных на Дворцовой площади. Мы будем вести прямой эфир, чтобы люди могли смотреть не только с набережной», — прокомментировал для «Петербургского дневника» режиссёр концерта Валерий Кудашов.

В течение дня состоится выступление Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова, детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга, ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

Во второй части праздничной программы выступят известные музыкальные коллективы — группа «Сурганова и Оркестр», а также народный артист России Олег Газманов со своей группой «Эскадрон».

В 2023 году отмечается сразу несколько морских юбилеев: 290 лет Северному флоту, 240 лет — Черноморскому и 320 лет — Балтийскому.

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