В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение в связи с жарой и грозами
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Об этом пишет URA.RU.
«25—27 июля в юго-западных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвёртый класс горимости леса по региональной шкале). В эти три дня возможны дожди и местами грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Ночные температуры в этот период не превысят +17 °С, а дневные достигнут +30…+31 °С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.