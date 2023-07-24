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В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение в связи с жарой и грозами

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ЦГМС Челябинской области выпустил экстренное предупреждение 24 июля. Согласно данным, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность из-за 30-градусной жары и гроз.
В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение в связи с жарой и грозами
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir_Timofeev

Об этом пишет URA.RU.

«25—27 июля в юго-западных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвёртый класс горимости леса по региональной шкале). В эти три дня возможны дожди и местами грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Ночные температуры в этот период не превысят +17 °С, а дневные достигнут +30…+31 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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