В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение в связи с жарой и грозами

ЦГМС Челябинской области выпустил экстренное предупреждение 24 июля. Согласно данным, в регионе сохраняется высокая пожарная опасность из-за 30-градусной жары и гроз.

Об этом пишет URA.RU.

«25—27 июля в юго-западных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвёртый класс горимости леса по региональной шкале). В эти три дня возможны дожди и местами грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Ночные температуры в этот период не превысят +17 °С, а дневные достигнут +30…+31 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.