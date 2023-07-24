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Фестиваль исторической реконструкции пройдёт в Ставрополе 16 сентября

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В Ставрополе фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор» состоится 16 сентября.
Фестиваль исторической реконструкции пройдёт в Ставрополе 16 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Мероприятие пройдёт на территории музея-заповедника «Татарское городище», передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Ставрополя.

Запланировано участие музыкальных коллективов и мастеров прикладного творчества.

В этом году мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле» посмотрели онлайн более 500 тыс. человек, при этом посетили мероприятие более 42 тыс. человек.

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