Фестиваль исторической реконструкции пройдёт в Ставрополе 16 сентября

В Ставрополе фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор» состоится 16 сентября.

Мероприятие пройдёт на территории музея-заповедника «Татарское городище», передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации Ставрополя.

Запланировано участие музыкальных коллективов и мастеров прикладного творчества.

В этом году мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле» посмотрели онлайн более 500 тыс. человек, при этом посетили мероприятие более 42 тыс. человек.