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На Балезинском могильнике в Удмуртии закончился очередной этап раскопок

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В Удмуртии закончился очередной этап археологических раскопок на Балезинском могильнике.
На Балезинском могильнике в Удмуртии закончился очередной этап раскопок
  • Gettyimages.ru
  • © vicvaz

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Отмечается, что археологические раскопки могильника в Балезинском районе ведутся шестой год.

«Шестой сезон раскопок Балезинского могильника по-прежнему ставит перед нами множество загадок. По-прежнему не совсем ясен погребальный обряд», — отметила Елизавета Черных, руководитель Камско-Вятского археологического экспедиционного отряда Удмуртского госуниверситета, который проводил раскопки.

В 2023 году были найдены сохранившиеся останки человека, в частности фрагменты черепа.

Кроме того, было обнаружено три сосуда вместе с грунтом.

Ранее сообщалось, что в Омске на месте каторжного острога археологи нашли монеты, фрагменты глиняной посуды, а также кованые изделия конца XVIII—XX веков.

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