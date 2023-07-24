За неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 миллиона человек

Парки Подмосковья посетили 1,6 млн человек за неделю. Самыми посещаемыми стали парки «Сестрорецкий» в Клину, Центральный парк в Реутове, «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства благоустройства.

Также 22 июля открылся обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове. За первую половину дня его посетили более семи тысяч человек.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин подчеркнул, что посещаемость парков растёт с каждым годом.

«Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха ещё привлекательней для жителей и гостей региона», —уточнил министр.

Ранее сообщалось, что в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса.