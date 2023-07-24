За неделю в парках Подмосковья отдохнули 1,6 миллиона человек
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Министерства благоустройства.
Также 22 июля открылся обновлённый парк «Взлёт» в Домодедове. За первую половину дня его посетили более семи тысяч человек.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин подчеркнул, что посещаемость парков растёт с каждым годом.
«Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха ещё привлекательней для жителей и гостей региона», —уточнил министр.
Ранее сообщалось, что в крымском парке «Тайган» появились на свет два львёнка редкого белого окраса.