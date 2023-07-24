Узнать больше

По Пушкинской карте более 71 тысячи человек посетили учреждения культуры Крыма

Короткая ссылка
Свыше 71 тысячи россиян посетили учреждения культуры Крыма по Пушкинской карте. На федеральном уровне планируется расширить правила программы, чтобы позволить негосударственным учреждениям принимать в ней участие.
По Пушкинской карте более 71 тысячи человек посетили учреждения культуры Крыма
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia cо ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.

«Сегодня к программе подключены 54 учреждения Республики Крым. Сейчас в афише молодым людям доступны для посещения порядка 200 различных мероприятий», — уточнила она.

Также отмечается, что в программе зарегистрированы лишь 30% молодёжи полуострова.

Ранее сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области с 2021 года стали около 70 тыс. жителей. Они посетили более 2700 мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить