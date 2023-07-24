По Пушкинской карте более 71 тысячи человек посетили учреждения культуры Крыма
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia cо ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.
«Сегодня к программе подключены 54 учреждения Республики Крым. Сейчас в афише молодым людям доступны для посещения порядка 200 различных мероприятий», — уточнила она.
Также отмечается, что в программе зарегистрированы лишь 30% молодёжи полуострова.
Ранее сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области с 2021 года стали около 70 тыс. жителей. Они посетили более 2700 мероприятий.