По Пушкинской карте более 71 тысячи человек посетили учреждения культуры Крыма

Свыше 71 тысячи россиян посетили учреждения культуры Крыма по Пушкинской карте. На федеральном уровне планируется расширить правила программы, чтобы позволить негосударственным учреждениям принимать в ней участие.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia cо ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину.

«Сегодня к программе подключены 54 учреждения Республики Крым. Сейчас в афише молодым людям доступны для посещения порядка 200 различных мероприятий», — уточнила она.



Также отмечается, что в программе зарегистрированы лишь 30% молодёжи полуострова.

Ранее сообщалось, что участниками программы «Пушкинская карта» в Тверской области с 2021 года стали около 70 тыс. жителей. Они посетили более 2700 мероприятий.