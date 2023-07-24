В Екатеринбурге впервые провели фестиваль спорта Ironstar
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- © Bai Xueqi/Xinhua
В первый день прошли заплывы на открытой воде Swimstar на дистанциях одна и две морские мили. Участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Городского пруда.
Также программа включала детский и женский забеги.
Во второй день состоялись соревнования по триатлону на дистанциях 113 км и Sprint.
Плавательный этап был организован в акватории Городского пруда, велоэтап — по центральным улицам мимо исторических памятников и Новомосковскому тракту, а беговой этап — по променаду вдоль набережной Городского пруда.
«Старт в Екатеринбурге — нашей новой локации — вышел красочным и динамичным. Живописный плавательный этап с видом на новый квартал Екатеринбург-Сити, исторический центр на беге и велоэтапе — это то, что мы хотели показать нашим участникам», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.
Он выразил благодарность администрации города.