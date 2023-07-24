В Екатеринбурге впервые провели фестиваль спорта Ironstar

В Екатеринбурге впервые состоялся фестиваль спорта Ironstar Ekaterinburg 2023. В соревнованиях приняли участие более 1200 человек из 163 городов России.

В первый день прошли заплывы на открытой воде Swimstar на дистанциях одна и две морские мили. Участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Городского пруда.

Также программа включала детский и женский забеги.

Во второй день состоялись соревнования по триатлону на дистанциях 113 км и Sprint.

Плавательный этап был организован в акватории Городского пруда, велоэтап — по центральным улицам мимо исторических памятников и Новомосковскому тракту, а беговой этап — по променаду вдоль набережной Городского пруда.

«Старт в Екатеринбурге — нашей новой локации — вышел красочным и динамичным. Живописный плавательный этап с видом на новый квартал Екатеринбург-Сити, исторический центр на беге и велоэтапе — это то, что мы хотели показать нашим участникам», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Он выразил благодарность администрации города.