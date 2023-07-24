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Выставки современного искусства пройдут в галереях объединения «Выставочные залы Москвы»

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В галереях объединения «Выставочные залы Москвы» состоятся выставки современного искусства Альбины Буниной, Алексея Микулина, а также членов Московского союза художников.
Выставки современного искусства пройдут в галереях объединения «Выставочные залы Москвы»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Персональная выставка Альбины Буниной пройдёт 25 июля — 27 августа в галерее «Ростокино».

Выставка современного художника Алексея Микулина, который работает с пластилином, «Дверь в квартиру №10» состоится в галерее «Измайлово». В рамках выставки будут представлены более 30 миниатюрных макетов уголков старой Москвы.

В галерее «Выхино» 28 июля — 3 сентября будет организована выставка «Почему абстракция?» членов Московского союза художников. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что в музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка «Игра в пространство».

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