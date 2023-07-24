Эколог Хорошилов: безответственное поведение людей является одной из причин лесных пожаров

Генеральный директор и основатель экологического сервиса «Сохрани лес», участник фонда «Сколково» Андрей Хорошилов перечислил некоторые причины увеличения числа лесных пожаров.

Об этом сообщает URA.RU.

«Человеческий фактор становится дополнительным драйвером, кратно повышающим риски. Зачастую в пожарах обвиняют энергетиков: устаревшие ЛЭП, замыкания. Но их роль незначительна, в отличие от сухих гроз или халатности туристов и охотников, вызывающих масштабные пожары, бушующие в дикой тайге», — уточнил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.