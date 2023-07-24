Петербургский музей начал сдавать в аренду помещение над квартирой Бродского на Литейном

Петербургский музей «Полторы комнаты» начал сдавать в краткосрочную аренду жильё над квартирой поэта Иосифа Бродского на Литейном. Деньги с аренды музей планирует потратить на покупку книг и экспонатов.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Квартира №34» — новый экспонат музея, в ней три года проживали поэты Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский.

Уточняется, что для аренды квартиры нужно написать мотивационное письмо. Первый аукцион на проведение ночи начинался от 15 тыс. рублей.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Музее Победы к 80-летию начала Курской битвы открылась выставка «Закат Цитадели».