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Петербургский музей начал сдавать в аренду помещение над квартирой Бродского на Литейном

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Петербургский музей «Полторы комнаты» начал сдавать в краткосрочную аренду жильё над квартирой поэта Иосифа Бродского на Литейном. Деньги с аренды музей планирует потратить на покупку книг и экспонатов.
Петербургский музей начал сдавать в аренду помещение над квартирой Бродского на Литейном
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Квартира №34» — новый экспонат музея, в ней три года проживали поэты Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский.

Уточняется, что для аренды квартиры нужно написать мотивационное письмо. Первый аукцион на проведение ночи начинался от 15 тыс. рублей.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в Музее Победы к 80-летию начала Курской битвы открылась выставка «Закат Цитадели».

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