Узнать больше

Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и сильном ветре

Короткая ссылка
В ближайшие часы и до 18:00 23 июля в Москве ожидаются дождь, гроза, а также усиление ветра до 15 м/с.
Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и сильном ветре
  • РИА Новости

Об этом информирует столичный комплекс городского хозяйства.

«В ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало жителей столицы соблюдать безопасность в период непогоды, не укрываться под деревьями и не парковать машины возле них.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что в Москве 23 июля ожидаются дожди и до +21 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить