Жителей Москвы предупредили о ливне, грозе и сильном ветре

В ближайшие часы и до 18:00 23 июля в Москве ожидаются дождь, гроза, а также усиление ветра до 15 м/с.

Об этом информирует столичный комплекс городского хозяйства.

«В ближайшие часы и до 18:00 в столице ожидаются дождь, гроза, при грозе возможно усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало жителей столицы соблюдать безопасность в период непогоды, не укрываться под деревьями и не парковать машины возле них.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская заявила, что в Москве 23 июля ожидаются дожди и до +21 °С.