МЧС: штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за возможных ливней с градом

В Крыму ожидаются сильные ливни и град.

Об этом информирует пресс-служба крымского управления МЧС России.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 23 июля», — сказано в заявлении.

Отмечается, что, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и до конца суток 23 июля в республике ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 15—20 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.