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МЧС: штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за возможных ливней с градом

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В Крыму ожидаются сильные ливни и град.
МЧС: штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за возможных ливней с градом
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба крымского управления МЧС России.

«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 23 июля», — сказано в заявлении.

Отмечается, что, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и до конца суток 23 июля в республике ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 15—20 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о погодных аномалиях лета.

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