Объявлена программа фестиваля «Зов Пармы»

Организаторы фестиваля «Зов Пармы» объявили программу праздника.

«На каждом «Зове Пармы» сжигается большой арт-объект, который перед этим на поляне возводится, и с которым все охотно фотографируются. В разные годы это был меч, который раскачивался, птица, которая взмахивала крыльями во время сожжения, в прошлом году была рыба», — заявила в беседе с URA.RU заведующая медиа-центром ПДНТ «Губерния» Карина Турбовская.

Фестиваль будет проходить 21—23 июля в селе Серёгово.

Запланирована ярмарка, мастер-шоу резчиков по дереву, выступления народных театров, квесты, мастер-классы.

Ранее сообщалось, что первый день акции «Ночь в парке» в Московской области посетили более 21 тыс. человек.