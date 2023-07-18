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В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

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Власти Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за сильных ливней.
В Магаданской области объявили экстренное предупреждение
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / 500px

Об этом сообщает ОТР.

Уточняется, что возможны обрывы линий электропередачи и связи, размывы дорог, дамб, мостов, затопления населённых пунктов, сходы оползней. Также предупредили о вероятных нарушениях в работе транспорта.

Спасатели дали рекомендации местным жителям: стоит быть аккуратными на трассах, не пользоваться плавсредствами в прибрежных районах Охотского моря.

Ранее телеканал «360» передавал, что работники «Мособлпожспаса» провели рейды и напомнили отдыхающим правила поведения у водоёмов. Профилактические беседы прошли во всех округах Подмосковья.

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