В Магаданской области объявили экстренное предупреждение
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Об этом сообщает ОТР.
Уточняется, что возможны обрывы линий электропередачи и связи, размывы дорог, дамб, мостов, затопления населённых пунктов, сходы оползней. Также предупредили о вероятных нарушениях в работе транспорта.
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