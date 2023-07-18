В Новосибирске ожидается жара до +35 °C с 18 июля

В Новосибирской области с 18 июля начнётся повышение температуры до +35 °C.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС России по региону Константина Банникова.

Отмечается, что жаркая погода повышает риск происшествия на водоёмах, областные спасатели приведены в полную готовность.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, температура не поднимется до четверга, 20 июля, выше +30 °C, однако ночи будут тёплыми — +17...+19 °C. Во второй половине дня 20 июля ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4—9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ранее progorod43 передавал, что температура воздуха в Кирове достигнет +28 °C.