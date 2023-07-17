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В Челябинской области предупредили о грозе и граде 18 июля

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В Челябинской области во вторник, 18 июля, прогнозируются грозы, град и туманы.
В Челябинской области предупредили о грозе и граде 18 июля
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  • © Donat Photography / 500px

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Ночью температура опустится до +11...+16 °С, при прояснении может упасть до +8 °С. Днём температура будет колебаться в пределах 21—26 градусов тепла, в низинах может опуститься вплоть до +18 °С», — заявили синоптики.

Также ожидается ветер, местами порывы достигнут 14 м/с.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, какую погоду ожидать в июле и августе в столице.

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