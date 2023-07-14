В города Самарской области впервые прибудет выставка-музей «Поезд Победы»

В города Самарской области впервые прибудет передвижная выставка-музей «Поезд Победы».

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Поезд Победы» — это первая в мире иммерсивная выставка, посвящённая событиям Великой Отечественной войны. Она размещена в движущемся составе. Каждый из десяти вагонов поезда имеет собственные сюжет и тему.

В города Самарской области «Поезд Победы» прибудет впервые. Так, например, выставка в Сызрани пройдёт 16 июля, в Тольятти — 17—18 июля. Также с 19 по 22 июля «Поезд Победы» можно будет посетить в Самаре.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в Центре современного искусства М'АРС проходит выставка «Реальный космос».