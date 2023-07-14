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Учёные обратили внимание на увеличение кратера Батагайка в Якутии

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Российские учёные обратили внимание на увеличение Батагайского кратера в Якутии. Увеличение на 20—40 метров каждый год связывают с изменением климата.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Научные работники посчитали, что общий объём кратера составляет около 450 тыс. куб. м. Уточняется, что это самая большая впадина в мире, во льду которой находят останки древних носорогов, мамонтов и бизонов.

Ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артём Акшинцев в интервью НСН рассказал, что создавать инфраструктурные проекты на Байкале нужно, чтобы избежать «варварского» туризма, но с привлечением научных сотрудников местного заповедника.

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