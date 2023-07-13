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Стала известна дата проведения музыкального фестиваля «Солома»

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Музыкальный фестиваль «Солома» в стиле эко-рустик пройдёт 22 июля в Румянцеве.
Стала известна дата проведения музыкального фестиваля «Солома»
  • Gettyimages.ru

Как сообщили организаторы мероприятия, гостей ждут выступления таких исполнителей, как SHOO, Gorech, Юхи́м, Маша Мария, DJ Kolganov и других.

Помимо разножанровой музыкальной программы, гости смогут посетить ярмарку, где будут представлены местные бренды одежды, украшений, косметики и аксессуаров.

Кроме того, организаторы предоставят возможность не только сфотографироваться, но и прокатиться на редких и ретроавтомобилях. Для детей на мероприятии будут подготовлены отдельные уголки. На территории также будет действовать зона питания.

Ранее фестиваль «Вкусная Казань» перенесли на месяц из-за Суперкубка по футболу.

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